Lula diz se inspirar em joão-de-barro para o Minha Casa, Minha Vida

“A gente quer que toda família tenha um ninhozinho”, afirma o presidente; petista fala em construir 2 milhões de casas até 2026

Lula (foto) disse que construirá mais 2 milhões de casas pelo programa de habitação do governo até 2026 Reprodução/X @JanjaLula – 21.abr.2024

PODER360 21.abr.2024 (domingo) – 22h32



A primeira-dama, Janja da Silva, publicou neste domingo (21.abr.2024) um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirma ter o pássaro João de Barro como inspiração para o programa de habitação “Minha Casa, Minha Vida”. As imagens foram divulgadas no perfil oficial de Janja no X (ex-Twitter).

Nas imagens, Lula aparece no jardim Palácio da Alvorada e mostra uma família de joão-de-barro em uma árvore. “Além de construir 3 casas aqui, eles construíram casas lá na janela do Palácio da Alvorada. E as casas são extraordinários”, afirma o petista.

Lula também diz que as ações dos animais são “um trabalho de engenharia” e equipara a ações do governo voltadas à construção de moradias. “Assim como o João de Barro se preocupa em construir casa para sua família, nós já construímos 7,5 milhões de casas pelo Minha Casa, Minha Vida”.

O chefe do Executivo também disse que construirá mais 2 milhões de casas até 2026.

Assista (1min34s):