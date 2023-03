Lula diz torcer para o Vitória e revela time do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, na Bahia, torce pelo Vitória. A declaração foi dada durante a cerimônia de apresentação da taça da Copa do Mundo Feminina, realizada nesta quinta-feira (30), no Palácio do Planalto, em Brasília. O troféu está percorrendo os 32 países que vão disputar o mundial, que acontecerá entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.

Lula falou sobre a afinidade que possui com o Leão ao cumprimentar Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De quebra, ainda revelou o time de Ednaldo, que foi presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF) por 18 anos. Lula, vale lembrar, é declaradamente torcedor do Corinthians, e foi conselheiro vitalício do clube entre 2003 e 2016.

“Primeiro, queria cumprimentar nossos convidados, o presidente da CBF, Ednaldo. Companheiro baiano de Vitória da Conquista, torcedor do Vitória, time que eu torço também, apesar da maioria dos meus amigos serem torcedores do Bahia”, falou o presidente, no primeiro discurso após diagnóstico de pneumonia na semana passada.

Ainda durante o evento no Palácio do Planalto, o presidente declarou apoio do Governo Federal à candidatura do Brasil à sede da Copa do Mundo feminina em 2027. Em seu discurso, Lula citou a realização do Mundial masculino, em 2014, e destacou a infraestrutura do país como uma “vantagem” para receber o torneio em 2027.

“Será um evento extraordinário, motivador da construção de uma consciência política junto ao povo brasileiro para que entendam a participação da mulher efetivamente em todos os cantos em que puderem e quiserem participar, onde elas quiserem, do jeito que elas quiserem”, afirmou.

Durante a cerimônia, que também teve a presença da ministra do Esporte, Ana Moser, Lula assinou decreto que cria a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino. Implementada pelo Ministério do Esporte, a iniciativa prevê a promoção de medidas para o desenvolvimento do futebol feminino profissional e amador no país.

O decreto determina que, em 120 dias, o Ministério do Esporte elabore um diagnóstico da situação atual do futebol feminino no país e um Plano de Ações até 2025 para a implantação da Estratégia.

Outros pontos da Estratégia Nacional são o combate à discriminação de mulheres nas práticas relacionadas ao futebol e o fomento à participação das mulheres em posições de gestão, na arbitragem e na direção técnica de equipes.

No evento, participaram o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), os embaixadores no Brasil dos países anfitriões do evento, Sophie Davies (Austrália) e Richard Prendergast (Nova Zelândia), além do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e de representantes da Fifa.