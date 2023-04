Lula é alvo de protestos organizado por partido de extrema direita

Lisboa — Manifestantes ligados ao Chega, partido de extrema direita em Portugal, realizam um protesto contra o presidente Lula na manhã desta terça-feira (25/4), em Lisboa.

Os protestos acontecem nas imediações da Assembleia da República da Portugal, onde o petista será recebido em sessão solene e deve discursar por volta das 10h30 (6h30 no Brasil).

Os manifestantes seguram cartazes com frases como “Lugar de ladrão é na prisão” e “Tolerância Zero à Corrupção”. A polícia não divulgou uma estimativa de presentes nos atos.

Também há manifestantes favoráveis a Lula do lado de fora da Assembleia da República. A maioria deles veste camisetas vermelha, em alusão à cor da bandeira do PT.

Dentro do plenário do parlamento, também há previsão de que deputados do Chega e do Iniciativa Liberal, partido de direita, realizem protestos contra Lula durante a sessão.

Revolução dos CravosA visita de Lula à Assembleia coincide com as comemorações do aniversário da Revolução dos Cravos, movimento político que depôs um regime ditatorial que vigorava no país, abrindo as portas para a volta da democracia.

A data, por si só, já movimenta a cidade. Inicialmente, Lula participaria da sessão oficial da Assembleia da República em que a a Revolução dos Cravos será comemorada.

Após protestos de deputados portugueses da direita, a participação do petista foi cancelada, e uma sessão solene de recepção exclusiva para ele foi marcada.

Da Assembleia, Lula seguirá direto para Madri, onde participará de um fórum com empresários ainda na terça. Na quarta-feira (26/6), ele terá encontros com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, e com o rei Felipe VI.