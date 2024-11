Lula e autoridades mundiais discutem fome e pobreza na cúpula do G20; no Congresso, prioridade é o projeto das emendas

A semana em Brasília começa com as principais autoridades no Rio de Janeiro, já que nesta manhã de segunda-feira (18) está sendo aberto oficialmente o encontro de cúpula dos países do G20. Estão presentes no Brasil os presidentes e primeiros-ministros das maiores potências do planeta, incluindo também os dirigentes da União Europeia e da União Africana (somente o presidente russo Vladimir Putin não compareceu).

Para o encontro do G20 foi montado um grande esquema de segurança no Rio de Janeiro, com cerca de 18 mil militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica se somando aos efetivos da Polícia Militar, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. As forças de segurança estão atuando com patrulhamento principalmente nos hotéis, no deslocamento das autoridades, e principalmente, no Museu de Arte Moderna, onde acontecerão os encontros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu os trabalhos às 8h40, quando começou a receber os líderes. Às 10hs, é iniciada oficialmente a cúpula, com o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Já no Congresso Nacional, a semana será curta por conta do feriado do Dia da Consciência Negra, na próxima quarta (20). Senado e Câmara terão sessões nesta segunda e na terça (19), e o principal tema em pauta é o projeto que regulamenta as emendas parlamentares.

Veja abaixo um resumo da semana nos três poderes.

PODER EXECUTIVO

O presidente Lula está desde o fim de semana no Rio de Janeiro, para participar dos eventos do encontro de cúpula do G20. Durante sábado (16) e domingo (17) Lula teve encontros com nove presidentes ou primeiros-ministros de alguns desses países, como o presidente da França, Emmanuel Macron; o da África do Sul, Cyril Ramaphosa; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o presidente da Turquia, Erdogan; a presidente da União Europeia, Ursula Van Der Leyen; o secretário-geral da ONU, António Guterres; entre outros.

Nesta segunda, a agenda do presidente Lula foi iniciada às 8h40, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com os cumprimentos aos líderes do G20 que chegam para o encontro de cúpula. Às 10h, acontecerá o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a 1ª Sessão da Reunião de Líderes do G20, com o tema: Combate à Fome e à Pobreza.

Às 14h10, no Museu de Arte Moderna, será feita a foto oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Depois, às 14h30, será iniciada a 2ª Sessão da Reunião de Líderes do G20. O tema da segunda sessão será “Reforma das Instituições de Governança Global”.

No final do dia, às 18h, acontecerá a recepção oficial oferecida aos chefes de delegações estrangeiras. O presidente Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva vão recepcionar os líderes e suas comitivas, ainda no MAM.

A programação para a terça (19) começa logo cedo, em um café da manhã que contará com a presença do presidente Lula e representantes da Índia e da África do Sul. Logo depois, às 10h, no Museu de Arte Moderna, acontecerá a 3º Sessão da Cúpula do G20. O grupo discutirá nessa reunião o desenvolvimento sustentável e a transição energética.

Às 12h30 está programada a sessão de encerramento da Cúpula de Líderes. Nesse evento, o Brasil transmitirá o comando do G20 para a África do Sul, que presidirá o grupo das grandes potências a partir de 1º de dezembro. O governo brasileiro quer que a troca de comando simbolize a continuidade do diálogo e a importância da cooperação internacional para enfrentar os desafios globais.

A programação oficial da cúpula prevê ainda um almoço oficial de encerramento dos trabalhos às 15h. Depois, acontecerão reuniões bilaterais entre os líderes.

Na próxima quarta (20), em Brasília, o presidente receberá no Palácio do Planalto o presidente da China, Xi Jinping. De acordo com o Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores, a reunião bilateral entre os dois líderes representará uma mudança de patamar que há tempos vem sendo construída pelas diplomacias brasileira e chinesa.

Segundo a diplomacia brasileira, serão assinados pelos dois presidentes acordos nas áreas de finanças, infraestrutura, cadeias produtivas, transformação ecológica e tecnologia. No pacote, estão ainda as rotas de integração sul-americana, projeto brasileiro que visa conectar os países do continente.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Entre janeiro e outubro de 2024, o fluxo de negócios foi de US$ 136,3 bilhões, sendo US$ 83,4 bilhões em exportações e US$ 52,9 bilhões em importações, um superavit de US$ 30,4 bilhões a favor do Brasil. Esta será a segunda vez que Xi Jinping estará em Brasília. A primeira foi em 2014, quando foi recebido pela então presidente Dilma Rousseff.