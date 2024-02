Lula e Bolsonaro têm influência igual sobre eleitor na eleição de prefeito

Atual presidente, no entanto, afasta mais votos que antecessor com seu apoio; dados são de estudo do Paraná Pesquisas

Na foto, toalhas de Lula e Bolsonaro sendo vendidas em Brasília em maio de 2022 Sérgio Lima/Poder360 – 2.mai.2022

PODER360 10.fev.2024 (sábado) – 7h02



O impacto do apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) ao atrair eleitores a candidatos a prefeito é praticamente o mesmo, indica levantamento divulgado neste sábado (10.fev.2024) pelo Paraná Pesquisas. Eis a íntegra (PDF – 478 KB).

Para 31,6% dos brasileiros, a indicação do atual presidente a um nome nas eleições municipais aumenta a chance de voto. Para 31,3% diminui, e para 35,4%, não altera. Os que não sabem ou não quiseram opinar são 1,6%.

Já no caso de Bolsonaro, 29,2% dizem ter a vontade de votar em um candidato apoiado por ele aumentada, e 25,3%, diminuída. Para 42,6% não muda nada, enquanto 2,9% não sabem ou não responderam.

O Paraná Pesquisas entrevistou pessoalmente 2.026 eleitores em 164 municípios dos 26 Estados e do Distrito Federal de 24 a 28 de janeiro de 2024. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

AGREGADOR DE PESQUISAS O Poder360 mantém acervo com milhares de levantamentos com metodologias conhecidas e sobre os quais foi possível verificar a origem das informações. Há estudos realizados desde as eleições municipais de 2000. Trata-se do maior e mais longevo levantamento de pesquisas eleitorais disponível na internet brasileira.

Os dados agora podem ser acessados também no Poder Monitor, uma ferramenta inédita que se propõe a integrar informações de diferentes fontes dos Três Poderes em uma única plataforma, com a possibilidade de relacionamentos sofisticados e insights usando diferentes conteúdos. O 1º mês de acesso é grátis e é possível testar a ferramenta clicando aqui.

Saiba como usar o agregador assistindo ao vídeo abaixo (1min12s):