Lula e Eduardo Leite discutem apoio do governo federal Rio Grande do Sul após passagem de ciclone

Encontro aconteceu nesta quarta-feira, 28, em Brasília; ministros e primeira-dama deverão visitar o Rio Grande do Sul nesta quinta

Ricardo Stuckert / PR

Lula e Leite se encontraram nesta quarta-feira, 27



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), na quarta-feira, 28. No encontro, Lula e Leite discutiram possíveis ações conjuntas para socorrer o Estado, que sofreu com a passagem de um ciclone extratropical que vitimou dezenas de pessoas em setembro e causou muitos danos em diversas regiões do Rio Grande do Sul. “Nós estaremos juntos em qualquer situação. Tentando fazer o que for possível, o que tiver ao nosso alcance, o que as finanças permitirem e o que a legislação permitir. Porque a gente não pode descumprir a legislação”, disse Lula. O governador pediu para que Lula libere o auxílio emergencial aos trabalhadores gaúchos atingidos pelos ciclones extratropicais. “O povo precisa pelo que já se passou e pelo que vem pela frente ainda, nesse plano nossos de uma primavera dura em chuvas. É muito bom saber que temos esse apoio e essa participação efetiva do senhor, como presidente, e da sua equipe para darmos, juntos, a atenção à nossa população”, afirmou Leite. Alguns ministros de Lula e a primeira-ministra Janja devem visitar o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 28.

*Com informações do repórter André Anelli