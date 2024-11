Lula e Haddad fazem reunião a sós em meio a expectativa do anúncio sobre corte de gastos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma reunião na tarde desta segunda-feira (11) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não estava prevista em sua agenda nem na do ministro. Este foi o primeiro encontro entre os dois após uma série de reuniões com a participação de outros integrantes da Junta de Execução Orçamentária. A expectativa em torno do anúncio do pacote de cortes de gastos é alta.

Fontes próximas ao Palácio do Planalto indicam que a responsabilidade pela decisão sobre os cortes de gastos agora recai inteiramente sobre Lula. O governo tinha a intenção de divulgar as novas medidas antes da viagem do presidente ao Rio de Janeiro, programada para o final da semana, onde ele participará da cúpula do G20, evento que o Brasil preside neste ano.

Na semana anterior, a expectativa em torno do pacote de corte de gastos aumentou, especialmente após declarações de Haddad, que sugeriu que as medidas seriam anunciadas ainda naquela semana. Entretanto, a semana se encerrou com uma reunião significativa no Planalto, que não resultou em ações concretas ou na divulgação das medidas esperadas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos