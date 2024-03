Lula e Macron lançam submarino Tonelero no Rio e defendem ampliação de parceria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da França, Emmanuel Macron, defenderam nesta quarta-feira (27) a ampliação da parceria entre os dois países durante o batismo e lançamento ao mar do submarino Tonelero, em Itaguaí (RJ). A embarcação foi construída em uma parceria entre brasileiros e franceses dentro do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), da Marinha. “(O submarino Tonelero) É a vitória da vontade e da determinação de um homem, Lula, com uma visão que soube marcar uma ambição que em 2008 parecia desmedida. A França acreditou e aderiu a essa aventura. Com a Marinha e a indústria brasileira, conseguimos construir. Vocês tinham razão em acreditar e nós tivemos razão em apoiar vocês. Esse terceiro submarino é o testemunho concreto do que os dois países são capazes de realizar juntos”, afirmou Macron.

O Tonelero é o terceiro submarino convencional com propulsão diesel-elétrica construído totalmente no Brasil pelo Prosub. O programa é uma iniciativa que teve origem em acordo firmado com a França, em 2008, no segundo mandato de Lula na Presidência. Desenvolvido para a construção das embarcações, o Prosub utiliza da transferência de tecnologia entre os países para o desenvolvimento de quatro submarinos convencionais da classe da embarcação francesa Scorpène e a fabricação do primeiro submarino brasileiro de propulsão nuclear.

Macron defendeu ampliar a parceria entre Brasil e França. De acordo com o presidente francês, os dois países compartilham “a mesma visão de mundo” e “rejeitam a conflituosidade”. “Tenho a convicção que podemos abrir uma nova página dessa parceria estratégica entre os nossos dois países. Temos a mesma visão do mundo e do seu equilíbrio. Rejeitamos o mundo que seja prisioneiro da conflituosidade entre duas grandes potências”, concluiu Macron. Iniciado no segundo mandato do presidente Lula, o plano do Prosub é entregar cinco submarinos – quatro com propulsão convencional e um nuclear – até 2033. Dois já estão em operação: Humaitá e Riachuelo. E outros três em construção Tonelero, Angostura e SCPN Álvaro Alberto, com propulsão nuclear.

O presidente brasileiro reforçou que a cooperação entre os dois países “não se limita à dimensão naval”. “Os helicópteros que o presidente Macron e eu usamos há pouco são produzidos em Itajubá, Minas Gerais, única fábrica de helicópteros da América Latina, por exemplo”, afirmou. Em um discurso protocolar, Lula defendeu o Brasil como um país que preza pela paz. “Nós vamos continuar, na América Latina e na América do Sul, sendo um país de paz. Existe um processo de animosidade contra o processo democrático deste país e no mundo. Aos países que querem paz, saibam que estaremos ao lado de todos”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo