Lula e ministros embarcam para o Sul após chuvas históricas

Presidente pousará em Santa Maria (RS); fará sobrevoo de áreas afetadas e se encontrará com o governador Eduardo Leite (PSDB)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou nesta 5ª feira (2.mai.2024) com uma comitiva de ministros para o Rio Grande do Sul depois das fortes chuvas que já mataram ao menos 10 pessoas e levaram o Estado a decretar calamidade pública na 4ª feira (1º.mai).

A chegada do chefe do Executivo na base aérea de Santa Maria (RS) estava prevista inicialmente para às 9h45, mas atrasos na autorização para o embarque devem fazer com o que o presidente chegue depois das 10h.

Lula vai sobrevoar as regiões afetadas pelos temporais e, em seguida, se encontrará com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Retornará para Brasília por volta de 12h30 e não terá mais compromissos oficiais depois disso.

Ao Poder360, o ministro Paulo Pimenta, da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), disse que a comitiva até o Estado será composta por ele e pelos ministros Rui Costa (Casa Civil), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Renan Filho (Transportes). O comandante do Exército, Tomás Paiva, e o comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, também farão parte do grupo.

De acordo com Pimenta, a agenda programada dependerá das condições climáticas e da possibilidade de pouso em Santa Maria.

Leite decretou estado de calamidade pública na 4ª feira (1º.mai) por causa dos “eventos climáticos de chuvas intensas” que atingiram o Estado. O balanço da Defesa Civil local relata ao menos 104 municípios afetados pelas últimas chuvas. Cerca de 1.431 pessoas estão desalojadas e 1.145 foram levadas para abrigos. Além disso, outras 11 morreram e 21 estão desaparecidas.