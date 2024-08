Lula e Petro, da Colômbia, cobram divulgação das atas na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, entre a última sexta-feira (23/8) e este sábado (24/8), com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sobre a questão das eleições presidenciais na Venezuela. Há um impasse do presidente Nicolás Maduro com a oposição após o pleito realizado no fim de julho.

Segundo declaração conjunta divulgada na noite deste sábado, em versões português e espanhol, os dois presidentes permanecem “convencidos de que a credibilidade do processo eleitoral somente poderá ser restabelecida mediante a publicação transparente dos dados desagregados por seção eleitoral e verificáveis”.

“A normalização política da Venezuela requer o reconhecimento de que não existe uma alternativa duradoura ao diálogo pacífico e à convivência democrática na diversidade”, prossegue o texto.

Os dois presidentes ainda pedem que todos os envolvidos evitem recorrer a atos de violência e à repressão.

Os governos brasileiro e colombiano ainda dizem manter abertos seus canais de comunicação com as partes e reiteram sua disposição de facilitar o entendimento entre elas.

Decisão do Tribunal Supremo Na quinta-feira (22/8), o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela referendou o resultado eleitoral, reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro, e informou que não irá divulgar as atas desagregadas por seção de votação, que podem atestar ou não a vitória do líder chavista. A Corte, dessa forma, reafirmou os números divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

Lula e Petro reiteram que continuam aguardando a divulgação, pelo CNE, das atas desagregadas. E citam os compromissos assumidos pelo governo e pela oposição venezuelanos mediante a assinatura dos Acordos de Barbados.

Eles ainda manifestam “sua total oposição” à continuada aplicação de sanções unilaterais como instrumento de pressão. “Compartilham o entendimento de que sanções unilaterais são contrárias ao direito internacional e prejudicam a população dos países sancionados, em especial as camadas mais vulneráveis”, finaliza a declaração conjunta.