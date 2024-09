Lula e Putin conversam sobre queimadas e proposta de paz

Ricardo Stuckert/PR

1 de 1 Presidente Lula ao telefone – Metrópoles – Foto: Ricardo Stuckert/PRO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na manhã desta quarta-feira (18/9).

Segundo o Palácio do Planalto, os líderes falaram sobre as queimadas no Brasil, a proposta de paz do governo brasileiro e da China para o conflito com a Ucrânia e a cúpula dos Brics.

Putin teria manifestado solidariedade ao presidente brasileiro pelo desastre climático no país.

Os dois também discutiram a cúpula dos Brics, que será realizada em Kazan, na Rússia, no próximo mês. Lula participará do evento.

A proposta de paz em discussão para solucionar a guerra entre Rússia e Ucrânia também foi assunto da conversa entre os presidentes.

Representantes do Brasil e China farão, na próxima semana, uma reunião de divulgação da proposta de paz à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

