Lula em SC: “Gosto de trabalhar, não de jet ski ou motociata”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em discurso feito em Florianópolis (SC). Esta é a primeira viagem do petista ao estado, considerado reduto bolsonarista, neste mandato.

“Eu gosto de trabalhar e não gosto de jet ski, eu gosto de trabalhar e não gosto de motociata”, afirmou, nesta sexta-feira (9/8), durante entrega de obra na capital catarinense.

O chefe do Executivo, então, elogiou a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm (PL), por ter aceitado o convite para subir no palanque. Jorginho Mello (PL), o governador do estado, está em uma reunião com demais governadores da região e do Sudeste.

“Quero cumprimentar e agradecer a presença da vice-governadora de Santa Catarina, quero lhe parabenizar. Todos os estados e cidades que viajo eu faço questão de convidar o governador, os prefeitos e os deputados. Não é todo dia que se inaugura uma obra dessa qualidade”, falou Lula para Marilisa.

O presidente disse não “conhecer” Jorginho e, portanto, “não posso falar dele”. Mas pontuou que o governador “perdeu a oportunidade de participar da inauguração da obra mais importante do estado de Santa Catarina”.

“O governador, se viesse aqui, seria tratado com respeito, ia fazer o discurso que queria fazer, e o prefeito, a mesma coisa. Lamentavelmente, tem gente que pensa pequeno, que age pequeno e não enxerga a necessidade do povo brasileiro”, completou.

O estado catarinense é tido como um reduto bolsonarista, não só pela alta quantidade de votos para Bolsonaro em 2022 e pela eleição de um governador alinhado a essa ala, mas também por ser um local que abriga eventos conservadores, como o prestigiado pelo presidente argentino Javier Milei no mês passado.