Lula embarca para a Argentina em 1ª viagem internacional do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou, no final da tarde deste domingo (22/1), com destino à Argentina. Trata-se da primeira viagem internacional do petista como chefe do Executivo.

A viagem à América Latina servirá para o governo brasileiro retomar a relação com países membros do bloco do Mercosul. No roteiro, estão previstas visitas oficiais de Lula ao presidente da Argentina, Alberto Fernández, e também ao presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou.

Conforme a coluna do Igor Gadelha, do Metrópoles, o encontro de Lula com Fernández terá como pauta a cooperação nas áreas de saúde, soberania energética, integração financeira, ciência e tecnologia. A expectativa é de que os dois países assinem um acordo de cooperação técnica envolvendo a região da Antártida.

Comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega à Base Aérea de Brasília, onde embarcará para a Argentina

Comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega à Base Aérea de Brasília, onde embarcará para a Argentina

Comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixa o hotel rumo à Base Aérea, de onde o embarca para a ArgentinaVinícius Schmidt/Metrópoles

Ainda em solo argentino, Lula assistirá a um concerto musical com artista argentinos e brasileiros no Centro Cultural Krichner. O presidente também participará da 7ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Após as agendas na Argentina, Lula seguirá em viagem oficial para o Uruguai, onde se encontra, na quarta-feira (25/1), com o chefe do Executivo no país, Luis Alberto Lacalle Pou.

Durante a viagem de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin assumirá a Presidência da República pela primeira vez na história. Alckmin, que posou para uma foto com Lula antes do embarque do presidente, despachará no gabinete do chefe do Executivo, no terceiro andar do Palácio do Planalto, a pedido do próprio presidente, segundo informou a coluna de Igor Gadelha.

Lula viajou para Argentina acompanhado de seis dos seus 37 ministros. Entre eles, Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Itamaraty) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Completam ainda a lista os ministros Nísia Trindade (Saúde), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), além da primeira-dama, Janja.

“Povos irmãos”Neste domingo (22/1), a assessoria do presidente da República compartilhou um artigo assinado por Lula e por Fernández. Nele, os presidentes dos dois países mais desenvolvidos da América Latina afirmam que “dois povos irmãos voltam a se encontrar”.

A participação do Brasil na Celac também foi comemorada pelos mandatários. “O evento representará a volta do Brasil a esse mecanismo de diálogo e concertação regional. Essa relação nunca deveria ter sido interrompida e a história de irmandade latino-americana faz com que seja retomada”, destacam os presidentes. “Ambos os encontros marcam um momento de recomeço, justamente no ano em que celebraremos o bicentenário das nossas relações diplomáticas”, prosseguem.

O artigo também faz referência à ação de golpistas em 8 de janeiro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. “Os laços entre a Argentina e o Brasil têm como fundamento a consolidação da paz e da democracia. Queremos democracia para sempre. Ditadura nunca mais. Condenamos todas as formas de extremismo antidemocrático e de violência política”, diz trecho do texto.

Veja a previsão de agenda de Lula:

Domingo (22/1)

– Lula deve chegar a Buenos Aires à noite e será recebido pelo chanceler argentino, Santiano Cafiero.

Segunda-feira (23/1)

– Por volta de 10h30, Lula cumprirá a tradição de homenagear com flores o general José Francisco de San Martín y Matorras, na praça com o mesmo nome, em Buenos Aires;

– Em seguida, irá até a Casa Rosada, sede do governo argentino, para uma reunião com o presidente Alberto Fernández;

– Após a reunião, Lula e Fernández almoçarão e firmarão uma série de acordos para cooperação e, em seguida, darão uma declaração conjunta à imprensa;

– Às 15h, Lula e Fernández participarão da abertura de um encontro com empresários brasileiros e argentinos;

– Às 19h, os presidentes irão ao Centro Cultural Kirchner (CCK) para o “Concierto de la Hermandad Argentino Brasileña”. Será também inaugurada uma mostra fotográfica de Ricardo Stucker, o fotógrafo de Lula.

Terça-feira (24/1)

– Lula participa da cúpula da Celac;

– Após a reunião da Celac, Lula deve ter reuniões bilaterais.

Quarta-feira (25/1)

– Lula deixa a Argentina pela manhã e embarca para Montevidéu, capital do Uruguai.