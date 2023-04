Lula enviará assessor especial para visitar Ucrânia, diz ministro

Lisboa — Convidado ele próprio para ir ao país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu enviar o ex-chanceler Celso Amorim, atual chefe de sua assessoria especial no Palácio do Planalto, para uma visita à Ucrânia.

A informação foi anunciada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Marcos Macêdo, em reunião com a comunidade ucraniana nesta sexta-feira (21/4), na embaixada do Brasil em Lisboa. O encontro foi antecipado pela coluna.

Em entrevista após o encontro, o ministro de Lula afirmou que a visita de Amorim à Ucrânia ainda não tem data para acontecer e ressaltou que, por questão de segurança, não será divulgada previamente.

Macêdo lembrou ainda que o ex-chanceler esteve recentemente na Rússia, por ordem de Lula. Em Moscou, Amorim se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, no Palácio do Kremlim.

Carta a LulaNo encontro com Macedo na embaixada, os ucranianos entregaram uma carta ao ministro. Nela, pedem que Lula intervenha a favor da Ucrânia na guerra com a Rússia e que o presidente brasileiro visite Kiev.

Na semana passada, Lula irritou ucranianos ao afirmar que a Ucrânia também deve ser responsabilizada pela guerra. O petista ainda acusou a União Europeia e os Estados Unidos de não agirem pela paz