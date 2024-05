Lula escolhe novo embaixador do Brasil na Ucrânia e recebe aval de Zelensky 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu um novo embaixador para representar o Brasil na Ucrânia. O anúncio foi dado pelo Itamaraty nesta quarta-feira (29), que disse que o governo de Volodymyr0 Zelensky concedeu o agrément – uma espécie de aval diplomático – ao nome do embaixador Rafael de Mello Vidal para atuar no país. Ele é atualmente embaixador do Brasil em Angola e exerceu o mesmo cargo no Mali. Vidal vai substituir o embaixador Norton de Andrade Mello Rapesta, que está no cargo desde 2020 e permaneceu desde a invasão da Rússia à Ucrânia. Antes de deixar Luanda e assumir em Kiev, Vidal precisa ser sabatinado e aprovado pelo Senado, para poder ser nomeado por Lula. O Ministério das Relações Exteriores disse que ainda vai encaminhar aos senadores a mensagem com a indicação formal do presidente, dando início aos trâmites burocráticos.

Lula tem sido visto como um líder global pró-Rússia, inclusive por países aliados. Brasil e Rússia bateram recorde em negócios no ano passado, e o petista também fez uma série de declarações em defesa do presidente russo Vladimir Putin. O presidente brasileiro colocou-se como possível mediador por meses no ano passado, mas suas propostas não prosperaram. Ele chegou a dizer que a Ucrânia tinha a mesma responsabilidade que a Rússia pela guerra e que deveria ceder terreno na Crimeia para chegar a um acordo de paz. A Ucrânia rejeitou. Por meses, Lula a Zelensky trocaram provocações por meio de declarações públicas e cobranças e protelaram um encontro pessoal, que ocorreria apenas em setembro de 2023, nos Estados Unidos.

*Com informações do Estadão Conteúdo