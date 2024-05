Lula escolhe Paulo Pimenta para liderar reconstrução no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu Paulo Pimenta para atuar como ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. A nomeação ocorre em resposta à crise provocada pelas inundações no Estado. Pimenta, atual chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, deve assumir o cargo nesta quarta-feira (15) durante a visita de Lula ao Estado. A ideia é que ele coordene as ações federais para enfrentar os desafios decorrentes da tragédia, que desgastou o governo. A iniciativa de criar um gabinete federal para atuar no Rio Grande do Sul visa reforçar a mensagem de que o governo federal está comprometido com a reconstrução e não abandonou a região. Até o momento, foram anunciados auxílios que somam cerca de R$ 17 bilhões. A nomeação de Pimenta também é vista nos bastidores como uma estratégia para dar mais visibilidade ao petista e potencialmente lançá-lo como candidato ao governo estadual em 2026.

A visita de Lula ao Rio Grande do Sul e o anúncio de novas medidas fazem parte da estratégia do governo de mostrar ações concretas. O presidente tem cobrado de sua equipe medidas de impacto imediato e uma atuação mais incisiva, buscando contornar críticas e fake news nas redes sociais.