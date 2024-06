Lula está à ‘disposição’ do Congresso, diz Padilha

Após enfrentar reveses significativos no Congresso Nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou a iniciativa de convocar uma reunião de emergência nesta segunda-feira (3). O objetivo era discutir e reformular estratégias de articulação política frente aos desafios encontrados. O encontro contou com a presença de figuras-chave do governo no Congresso, incluindo o Senador Randolfe Rodrigues, o Senador Jaques Wagner, e o Deputado Federal José Guimarães, além de representantes de ministérios essenciais na articulação política, como o Secretário Executivo da Fazenda, Dario Durigan, a Secretária Executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e ministros como Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Durante o encontro, foram analisadas as recentes derrotas do governo no Congresso, que incluem a rejeição de medidas importantes e a manutenção de vetos que dificultam a punição por fake news.

O encontro acontece em um momento em que o governo tem sofrido revezes, mas, apesar deles, o Ministro Alexandre Padilha destacou as vitórias do governo em pautas econômicas e sociais, que são vistas como essenciais para a recuperação econômica do país e a redução da desigualdade. Foi anunciado que o presidente Lula realizará reuniões periódicas para aprimorar a articulação com o Congresso, com especial atenção à regulamentação da reforma tributária, que promete trazer benefícios significativos para a população, como alíquotas zero para produtos da cesta básica e o estabelecimento de cashback para famílias carentes. Além da reforma tributária, o governo tem pressa em aprovar medidas compensatórias relacionadas à reoneração da folha de pagamento, especialmente para municípios com até 156.000 habitantes.

Essa urgência se deve ao calendário reduzido do Congresso em ano eleitoral, onde se espera que a maioria dos parlamentares se ausente a partir de meados de agosto para participar das campanhas municipais. O Ministro Padilha expressou confiança na capacidade do governo de aprovar a regulamentação da reforma tributária antes do fim do mandato das presidências da Câmara e do Senado, enfatizando a importância dessas medidas para o desenvolvimento do país.

A reunião serviu para discutir a polêmica Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que sugere a privatização de praias brasileiras, uma ideia contra a qual o governo se posicionou firmemente. A discussão sobre essa PEC ganhou destaque nas redes sociais, com personalidades como Luana Piovani e Neymar participando do debate. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enfatizou a necessidade de um debate cuidadoso sobre o tema, indicando que ainda não há uma opinião formada. “O governo é contrário a qualquer programa de privatização das praias públicas, que cerceiam o povo brasileiro de poder frequentar essas praias”, disse o ministro Padilha. “Do jeito que está a proposta, o governo é contrário a ela”, acrescentou.