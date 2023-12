Lula está muito irritado com Carlos Lupi

Reprodução

1 de 1 Lupi, no Mundial dE Clubes – Foto: ReproduçãoO presidente Lula demonstrou a auxiliares, nos últimos dias, estar bastante irritado com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT).

O motivo seria a ausência de Lupi na reunião ministerial da quarta-feira (20/12), a última realizada pelo presidente da República no ano de 2023.

Segundo auxiliares, Lula não gostou nem um pouco de saber que Lupi faltou à reunião para viajar à Arábia Saudita para a final do Mundial de Clubes.

A partida acontecerá na tarde desta sexta-feira (22/12) entre Manchester City e Fluminense, time para o qual o ministro da Previdência torce.

Conforme revelou a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, Lupi viajou para Arábia Saudita com passagens e hospedagem bancadas pela Fifa.

O pedetista, porém, embarcou sem a autorização oficial de Lula, normalmente exigida para viagens de ministros que não estão em período de férias.

Por conta da viagem, Lupi também não compareceu à confraternização de Natal promovida por Lula na quinta-feira (21/12), na Granja do Torto.

No Palácio do Planalto, há quem diga que Lupi está ameaçado no cargo e pode entrar na reforma ministerial que Lula pode fazer no início de 2024.

