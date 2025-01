Lula exonera ministros para votação em eleições no Congresso; entenda

A edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (31/1) traz a exoneração de dez ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um dia antes das eleições das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, marcadas para este sábado (1º/2).

O titular do Planalto liberou auxiliares licenciados de seus cargos de deputados e senadores para participarem da escolha das novas chefias das Casas.

Entenda a eleição:

Deputados e senadores voltam do recesso neste sábado e votam para escolher os presidentes das Casas do Congresso pelos próximos dois anos.

Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) já cumpriram dois mandatos como presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, e não podem se reeleger mais uma vez.

Há grandes favoritos para sucedê-los: Hugo Motta (Republicanos-PB) na Câmara e Davi Alcolumbre (União-AP) no Senado.

Os favoritos contam com amplo apoio, incluindo do PT de Lula e do PL de Bolsonaro. Com isso, terão de se equilibrar entre as demandas dos diversos grupos políticos presentes no Congresso.

Ao todo, dez integrantes do alto escalão do governo foram exonerados. A partir do ato, eles podem reassumir o mandato nas Casas e participar do processo decisório. A prática é comum em votações importantes para o governo.

Veja quem são:

No Senado:

Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária);

Wellington Dias (Assistência Social);

Camilo Santana (Educação);

Na Câmara dos Deputados:

Alexandre Padilha (Secretaria das Relações Institucionais);

Juscelino Filho (Comunicações);

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário);

André Fufuca (Esportes);

Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos);

Celso Sabino (Turismo);

Luiz Marinho (Trabalho).

As ministras Marina Silva (Rede), do Meio Ambiente, e Sonia Guajajara (PSol), dos Povos Indígenas, não tiveram a exoneração publicada. O PSol, que integra uma federação com o Rede, lançou candidato próprio à presidência da Câmara, o Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ).

O governo, no entanto, tem apoiado a candidatura de Hugo Motta, franco favorito ao comando da Casa.

Passadas as eleições, é praxe que os parlamentares retomem seus cargos no primeiro escalão do governo.