Lula fala em criar órgão para fiscalizar agências de risco

Segundo o presidente, deve-se avaliar “qual a seriedade” na avaliação dos países ou a quem “elas estão servindo”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste domingo (18.fev.2024) ser preciso criar uma agência para fiscalizar as agências que concedem nota de crédito a países e fazem avaliações de risco. “Essa é uma discussão que nós temos de fazer, [sobre] essas agências de avaliação. É preciso criar uma agência para fazer uma avaliação dessas agências de avaliação. Para ver como elas avaliam os países, qual é a credibilidade delas, qual a seriedade delas na avaliação que elas fazem dos países ou a quem elas estão servindo quando fazem determinadas avaliações negativas”, declarou Lula ao conversar com jornalistas em Adis Abeba (Etiópia). O petista falava sobre o alto endividamento dos países africanos e as dificuldades em quitar esses débitos.