Lula fala em política de turismo para reservas florestais

Em evento do Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente afirmou que o turismo é importante para fomentar a economia dos Estados do Norte

No evento, o petista assinou uma série de atos e decretos para o meio ambiente, com destaque para o pacto de controle de incêndios no Pantanal e na Amazônia e a estratégia nacional de bioeconomia Sérgio Lima/Poder360 – 05.jun.2024

PODER360 5.jun.2024 (quarta-feira) – 13h36



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta 4ª feira (5.jun.2024) o desenvolvimento do turismo no Norte para fomentar a economia local e para fazer com que as pessoas conheçam as reservas florestais da Amazônia.

“Nós não temos uma política de desenvolvimento do turismo para visitar essas nossas florestas. Nós fizemos tantas reservas aqui agora. É importante que, junto com isso, a gente pense no desenvolvimento dos Estados, sabe, porque a nossa juventude, muitas vezes, estudantes, pegam um avião e passam por cima da Amazônia e vai ver a Disney, e vai ver outra coisa, quando a gente poderia fazer dessa riqueza que a humanidade tem hoje”, disse o petista em cerimônia que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Lula chamou ainda a atenção para o desenvolvimento econômico dos Estados do Norte. “Eles não querem ser eternamente extrativistas, eles querem continuar tendo acesso ao desenvolvimento, a exploração financeira, não apenas na produção agrícola, na produção de gado, mas na questão do turismo”, afirmou.

No evento, o petista assinou uma série de atos e decretos para o meio ambiente, com destaque para o pacto de controle de incêndios no Pantanal e na Amazônia e a estratégia nacional de bioeconomia. Disse que “tem muita gente que fica com raiva quando faz um decreto desse”.

“Tem muita gente que acha que isso aqui era preciso passar motosserra e acabar com essa floresta para plantar qualquer coisa, quando hoje está claro que manter uma floresta em pé e bem cuidada pode ser tão rentável para o Estado e os povos do que qualquer outro investimento”, declarou.

Lula já havia dito que pretende criar um “pacote de turismo” para as pessoas conhecerem a biodiversidade da Amazônia. A fala foi feita em entrevista a rádios no programa “Bom dia, presidente”, do CanalGov.