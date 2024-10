Lula fala sobre futuro estádio do Santos: ‘Vamos ver se a União tem terreno para doar para o Santos’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou a possibilidade de a União ceder um terreno para que o Santos Futebol Clube construa seu novo estádio. Ele fez referência à área que foi desapropriada pela prefeitura do Rio de Janeiro, destinada ao novo estádio do Flamengo, como um exemplo viável. “Vamos verificar se há um terreno disponível em Santos que possa ser doado para a construção do estádio na Vila Belmiro”, afirmou Lula em suas declarações. Essa iniciativa pode representar um passo significativo para o clube, que busca modernizar sua infraestrutura.

Nos últimos dias, o Santos tem avançado nas negociações com a WTorre, empresa responsável pela construção, com a expectativa de que as obras da nova Vila Belmiro comecem em 2025. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, destacou que o acordo com a construtora já foi firmado, restando apenas a finalização das obras do Pacaembu para que possam iniciar a nova construção.

Além disso, Santos e WTorre já formalizaram um memorando de entendimento, o que permite que busquem as aprovações necessárias junto aos órgãos públicos e também a captação de recursos para viabilizar o investimento no novo estádio.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias