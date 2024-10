Lula fará ajustes para enquadrar a despesa na regra fiscal, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) implementará ajustes para alinhar as despesas do governo com as diretrizes do arcabouço fiscal. Essa afirmação surge em um momento em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está elaborando um conjunto de medidas para reduzir os gastos da administração federal. Costa enfatizou que “o presidente Lula tomará as medidas necessárias para garantir o crescimento do País, promover investimentos e respeitar as normas fiscais”. A preocupação do governo reside no fato de que a elevação das taxas de juros futuras, provocada por incertezas em relação à política fiscal, pode anular os benefícios dos programas sociais e a promoção do crédito.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos