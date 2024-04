Lula fará anúncios de infraestrutura, educação e saúde em três estados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma semana focada em viagens pelo Brasil para anúncios nas áreas de infraestrutura, educação e saúde. A previsão é de que o chefe do Executivo fique em Brasília na segunda-feira (1º/4) e parta para o Rio de Janeiro na terça-feira (2/4).

Na capital fluminense, Lula participará da inauguração do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana.

Ainda na terça, o presidente se deslocará a Niterói a fim de anunciar as obras de limpeza da Baía da Guanabara para o porto do município.

Após as agendas no Rio, o titular do Planalto deverá retornar a Brasília e ficar na capital federal na quarta-feira (3/4). Na quinta (4/4), ele deverá embarcar para Pernambuco.

Na data, estão previstas duas inaugurações. Uma em Arcoverde, para a estação elevatória de água bruta, e outra em Goiana, para uma fábrica de medicamentos.

Na sexta-feira (5/4), o petista estará em Iguatu, no Ceará, para autorizar a implementação do Ramal do Salgado, um eixo para facilitar o acesso à água na transposição do São Francisco. Depois, Lula visitará as obras da ferrovia Transnordestina.

Tour pelo país As viagens marcam a volta a estados visitados pelo chefe do Executivo neste ano. Na última semana, Lula esteve em Itaguaí, no Rio de Janeiro, para participar da inauguração de um submarino, ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron. Ele também visitou a unidade federativa em fevereiro.

Em janeiro deste ano, o petista fez um giro pelo Nordeste, passando por Pernambuco e Ceará, além da Bahia. Se na visita anterior as agendas se concentraram nas capitais, agora o petista vai a cidades do interior.

As viagens fazem parte da meta que o presidente estabeleceu para 2024 de visitar mais municípios a fim de fiscalizar obras de infraestrutura, educação e saúde, e “conversar com o povo”.

O petista também deve aproveitar as agendas para fechar alianças e impulsionar candidatos para as eleições municipais, marcadas para outubro próximo.

Há ainda uma leva de estados que ainda não foram visitados pelo petista desde o início deste terceiro mandato. São eles: Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins.