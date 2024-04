Lula fará reunião no sábado para ouvir ministros e centrais sindicais

Conversa reunirá representantes do MST, da Força Sindical e da FUP; não deve haver espaço para discutir questões relacionadas à Petrobras

Reunião convocada por Lula será na Granja do Torto, às 9h

Anna Júlia Lopes 5.abr.2024 (sexta-feira) – 19h23



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma reunião no sábado (6.abr.2024) para ouvir ministros de Estado, centrais sindicais, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. O encontro será realizado na Granja do Torto, uma das propriedades oficiais do Palácio do Planalto, às 9h.

A conversa reunirá representantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), da Força Sindical e da FUP (Federação Única dos Petroleiros).

Apesar de ter a presença da federação dos petroleiros, o encontro não servirá para debater a possível saída do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, do comando da estatal.

A situação de Prates no comando da estatal de petróleo é vista como insustentável. O atual presidente da Petrobras pediu uma reunião com Lula para discutir a situação.

Conforme apurou este jornal digital, Prates está insatisfeito com a falta de apoio de Lula contra os ataques que tem recebido de integrantes do governo, sobretudo do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia). Ameaça pedir demissão caso não tenha um respaldo maior do Planalto.