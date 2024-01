Lula fará visita ao Egito antes de seguir para a Etiópia

Compromisso será em fevereiro, antes da cúpula da União Africana; neste ano, tem poucas viagens internacionais no radar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja se despendem de Geraldo Alckmin antes de viagem internacional Ricardo Stuckert/Planalto – 15.set.2023

Patrícia Nadir 18.jan.2024 (quinta-feira) – 14h41



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta 5ª feira (18.jan.2024) que irá ao Egito em fevereiro, antes do congresso da União Africana na Etiópia. Essa é uma das poucas viagens internacionais no radar de Lula em 2024. De olho nas eleições municipais, o petista quer focar em visitas aos Estados brasileiros ao longo do ano.

“Eu vou ter que fazer uma viagem no dia 13 para o Egito, e do Egito vou para Etiópia participar de um congresso da União Africana, porque o Brasil precisa, de uma vez por todas, começar a retribuir a dívida histórica que tem com o povo africano”, disse Lula em evento na Bahia.

Se o cenário de poucos viagens internacionais se confirmar, 2024 terá uma grande redução em relação a 2023, quando Lula percorreu 24 países em 15 idas ao exterior. No 1º semestre deste ano, além do Egito e da Etiópia, o chefe do Executivo estuda ir ao Paraguai (para a Cúpula do Mercosul) e à Guiana (em encontro da Comunidade do Caribe).

Nesta 5ª feira, Lula iniciou seu 1º giro de viagens nacionais com a Bahia. Depois, vai a Pernambuco e ao Ceará. “Será uma rotina minha daqui para frente”, afirmou durante cerimônia de criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia.

O projeto terá R$ 650 milhões de investimento e promoverá o desenvolvimento regional da indústria aeroespacial. Além de Lula, participaram: Rui Costa (Casa Civil), Jacques Wagner (líder do governo no Senado), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Jerônimo Rodrigues (governador da Bahia).

Assista à transmissão do evento: