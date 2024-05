Lula faz balanço com ministros sobre RS e brinda 2 anos de casamento

Presidente se reuniu com ministros no Alvorada para balanço das ações federais no Estado e lembrou união com Janja

Lula e Janja se casaram em 18 de maio de 2022 em São Paulo Ricardo Stuckert/Planalto – 15.mai.2024

Mariana Haubert Hamilton Ferrari 18.mai.2024 (sábado) – 18h58



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com 8 ministros neste sábado (18.mai.2024) no Palácio da Alvorada para fazer um balanço das ações do governo federal de ajuda à reconstrução do Rio Grande do Sul e para discutir medidas a serem adotadas. Ao encontro, seguiu-se um almoço em que o presidente brindou seus 2 anos de casamento com a primeira-dama Janja Lula da Silva.

O encontro não estava nas agendas oficiais dos ministros presentes, tampouco na do presidente. Os convidados levaram familiares, como foi o caso do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que foi acompanhado de sua mulher, Vera Brennand. Apesar do tom de informalidade, o Poder360 apurou que os ministros foram convidados para tratar de medidas de apoio aos gaúchos. O almoço começou por volta de 12h30 e se estendeu até 16h40.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na 6ª feira (17.mai.2024) que o governo anunciaria novas ações na próxima semana, como a que visa a manutenção de empregos na região, além da permanência de empresas industriais no Estado.

Os ministros Paulo Pimenta (Reconstrução do Rio Grande do Sul) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) tiveram uma reunião separada com Lula neste sábado para atualizar o presidente sobre as últimas ações do governo federal no Estado. Ambos estiveram no Rio Grande do Sul durante a semana.

Ao Poder360, Góes disse que o presidente destacou a importância da criação da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul para aprimorar a relação direta do governo federal com a gestão estadual e as administrações municipais. Pediu também a intensificação das ações no Estado e o estrito cumprimento da legislação. Recomendou também reforçar as equipes dos ministérios no Estado.

Estavam presentes na reunião deste sábado os ministros:

Fernando Haddad – Fazenda; Esther Dweck – Gestão e Inovação em Serviços Públicos; José Múcio – Defesa; Waldez Góes – Integração e Desenvolvimento Regional; Renan Filho – Transportes; Alexandre Padilha – Relações Institucionais; Paulo Pimenta – Reconstrução do Rio Grande do Sul; Márcio Macêdo – Secretaria Geral da Presidência. Lula pretende realizar nova reunião no domingo (19.mai.2024) pela manhã. Devem participar Waldez Góes e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Deverão tratar sobre o pagamento do chamado Auxílio Reconstrução, no valor de R$ 5.100 para quem teve as moradias diretamente afetadas na catástrofe. É esperado que beneficie 200 mil famílias. O impacto seria de R$ 1,2 bilhão. O presidente também deve fazer uma nova reunião virtual com prefeitos gaúchos na tarde de domingo.

Segundo o Poder360 apurou, durante o almoço Lula lembrou dos 2 anos de casamento com Janja e fez um pequeno brinde. O casamento foi realizado em São Paulo em 18 de maio de 2022. A cerimônia teve a presença de políticos, artistas e famosos. Relembre aqui.

Pela manhã, a primeira-dama participou de um ato na Base Aérea de Brasília que marcou o envio de 20 toneladas de ração e outros materiais para pets no Rio Grande do Sul. O avião da FAB (Força Aérea Brasileira) partiu de Brasília às 11h com destino a Canoas (RS).