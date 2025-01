Lula faz doação para ‘vaquinha’ do Corinthians e desmente que Pix será taxado

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva fez um pix de R$ 1.013 para a campanha de arrecadação da Gaviões da Fiel, que busca quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena. A iniciativa tem como meta reunir R$ 700 milhões, e até o momento, a torcida já conseguiu angariar R$ 34,9 milhões, o que equivale a 4,98% do valor total necessário.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Lula, que é torcedor declarado do Corinthians, comentou sobre a doação e aproveitou para desmentir que o Pix será taxado pelo governo federal. Ele garantiu que o governo federal não pretende taxar as transações realizadas por meio desse sistema de pagamentos. Enquanto Lula falava, a primeira-dama Janja faz a operação e mostra a tela do computador e do celular, com o comprovante da doação.

“Hoje, fiz um PIX para ajudar o Corinthians a pagar sua dívida e aproveitei o momento para desmentir as fake news que estão circulando nas redes sociais. Compartilhe a verdade. O governo não vai taxar as transações via PIX. Não caia em golpes e faça doações apenas por sites oficiais”, disse o presidente. A campanha da Gaviões da Fiel tem mobilizado torcedores e simpatizantes do clube em busca de recursos para saldar a dívida.

