Lula inaugura obra iniciada por Bolsonaro ao lado de pré-candidato do PT

Presidente dividiu o palanque com o deputado federal Alencar Santana, que concorrerá à Prefeitura de Guarulhos

Lula (esquerda) cumprimenta o pré-candidato à prefeitura de Guarulhos, Alencar Santana (direita) Reprodução: Youtube/CanalGov – 25.mai.2024

PODER360 25.mai.2024 (sábado) – 15h47



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugurou neste sábado (25.mai.2024) duas obras na rodovia federal Presidente Dutra, em Guarulhos (SP). As obras foram feitas pela concessionária CCR e faziam parte do contrato de relicitação da concessão, firmado em 2021, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante o evento, o deputado federal Alencar Santana (PT) discursou. O congressista é o pré-candidato do partido de Lula para a Prefeitura de Guarulhos.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não participou da cerimônia. Tarcísio comandava o Ministério da Infraestrutura quando o contrato concessão foi relicitado.

Ao Poder360, a assessoria do Planalto disse que o governador de São Paulo foi convidado para participar do evento. A reportagem procurou a assessoria de Tarcísio para saber o motivo da recusa, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.

Eis as obras inauguradas por Lula neste sábado (25.mai.2024):

novo trevo Jacu-Pêssego, no km 213; pista marginal no sentido São Paulo, do km 209,5 ao km 211,8, do trevo de Bonsucesso.