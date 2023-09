Lula intensifica agenda de compromissos e define prioridades no Congresso às vésperas de cirurgia

Procedimento vai tratar uma artrose provocada por um desgaste na cartilagem entre o fêmur e o quadril e está marcado para esta sexta-feira, 29

Ricardo Stuckert/PR

Lula durante o programa ‘Conversa com o Presidente’



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com ministros nesta segunda-feira, 25, para definir as prioridades do governo antes de realizar uma cirurgia para tratar uma artrose provocada por um desgaste na cartilagem entre o fêmur e o quadril, marcada para esta sexta-feira, 29. De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula tratou de temas centrais. Na Câmara, o Executivo tem interesse principal na aprovação de dois Projetos de Lei (PLs): um deles cria debêntures, que são títulos de investimento, para a área de infraestrutura, e outro diz respeito ao Marco das Garantias, que reformula a regulamentação das garantias de empréstimo com o objetivo de diminuir o risco de inadimplência. No Senado, as prioridades são pela aprovação da Medida Provisória do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo, e a aprovação do projeto que restabelece as obras em escolas que ficaram paralisadas no governo passado. A jornalistas, o presidente comentou sua relação com parlamentares que não são do Partido dos Trabalhadores. “Eu sempre disse para vocês que não tinha conversa com o Centrão, que a minha conversa era com o partido político.”

“Eu não tenho nenhum projeto de interesse pessoal, não tem na Câmara e no Senado nenhum ‘projeto Lula’. Todos os projetos que mandamos para lá se chamam ‘projeto Brasil’, é de interesse do povo brasileiro. O que eu espero é que os ministros que fazem parte do meu governo convençam suas bancadas a votar naquilo que interessa ao povo brasileiro”, declarou. Mesmo enquanto estiver ausente e em recuperação, Lula garantiu que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e seus ministros darão continuidade à agenda de viagens do governo. “Agora eu vou parar um pouco, vou me tratar, e o Brasil vai continuar viajando. Porque os ministros vão viajar e o Alckmin vai viajar, porque agora temos que colocar os projetos de desenvolvimento do Brasil, sobretudo aquilo que diz respeito à transição energética, ecológica e climática. Colocar tudo o que nós temos, porque a verdade nua e crua é essa, se tratando de energia verde, o Brasil é mais do que a Arábia Saudita é hoje com o petróleo.”

*Com informações do repórter André Anelli