Lula janta na casa de comandante da Marinha, em Brasília

Encontro se dá na semana que antecede lançamento do submarino Tonelero ao mar; o petista e o presidente da França participam

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de um jantar na noite desta 6ª feira (22.mar.2024) na casa do comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, em Brasília. Os ministros da Defesa, José Múcio, e da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, também participam.

O jantar se dá na semana que antecede o lançamento do submarino Tonelero ao mar. Na 3ª feira (27.mar), Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, participarão do evento, que será realizado em Itaguaí (RJ).

O Tonelero é o 3º submarino a propulsão convencional e faz parte do Programa de Desenvolvimento dos Submarinos brasileiro, o ProSub, desenvolvido em parceria entre o Brasil e a França, firmada em 2008, com orçamento de cerca de R$ 40 bilhões. A previsão inicial era de que o submarino fosse colocado em operação em 2020. Lula e Macron acompanharão sua entrada na água até submergir, o que deve demorar cerca de 30 minutos.

O ProSub tem como um de seus principais pontos a transferência de tecnologia francesa para a construção de embarcações nacionais, mas o Brasil ainda cobra mais cooperação em relação à tecnologia nuclear. De acordo com Escorel, os 2 países já avançaram no tema, que pode ser tratado entre os 2 presidentes.

MACRON NO BRASIL Macron chega ao Brasil na 3ª feira (26.mar) para uma visita de 3 dias em que será recebido com honrarias de chefe de Estado. O francês visitará Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Brasília.

Em meio à suspensão das negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o chefe de Estado francês visitará a floresta amazônica acompanhado de Lula. Além do lançamento do submarino, também pretende caminhar pela avenida Paulista, em São Paulo.

Resistente ao acordo entre os 2 blocos econômicos por pressão de agricultores franceses e por questionamentos ambientais, Macron será recebido por Lula em Belém, no Pará, para conhecer a floresta amazônica e os produtores locais.

“O presidente quer mostrar a Macron a complexidade da realidade amazônica. É um local de grande biodiversidade, mas também em que há uma grande população que depende da Amazônia para sua sobrevivência”, disse a embaixadora Maria Luísa Escorel de Moraes, secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty.

De acordo com a diplomata, os presidentes conversarão sobre como melhorar o transporte de mercadorias pela fronteira do Brasil, no Amapá, com a Guiana Francesa, um departamento ultramarino francês, considerado como parte do território da França. Há também uma preocupação com tribos indígenas que habitam a região.

Em Belém, Lula e Macron visitarão na Ilha do Combu a produção de cacau e chocolate liderada por Dona Nena, líder comunitária e empreendedora local. Sua marca, Filha do Combu, faturou R$ 800 mil em 2022. “Queremos mostrar um exemplo exitoso de uma atividade que é sustentável na Amazônia, que traz renda digna para essas pessoas”, disse Escorel.

Depois, os 2 chefes de Estado percorrerão um trecho dentro da floresta para que Macron tenha “a noção da dimensão da floresta e de sua biodiversidade”, e terão encontro com líderes indígenas. De volta à capital paraense, será oferecido a Macron um lanche com comidas típicas amazônicas. O francês, no entanto, não provará os peixes de rio da região por restrição alimentar.

Ainda no dia 27, Macron seguirá para São Paulo sem a companhia de Lula, que retorna à Brasília. Na capital paulista, participará do Fórum Econômico Brasil-França, que será realizado na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). É a 1ª vez que o encontro será realizado desde 2019.

Depois deverá inaugurar o Instituto Pasteur, na USP (Universidade de São Paulo), se encontrar com o ex-jogador de futebol Raí para visitar a ONG Gol de Letra e visitar o Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateubriand). À noite, um jantar está sendo organizado pela Embaixada da França com personalidades brasileiras reconhecidas mundialmente, como cantores, atores e escritores. Os convidados ainda não foram anunciados.

De acordo com Escorel, Macron pretende retornar a pé ao hotel depois da confraternização. O francês pretende percorrer um trecho da Avenida Paulista.

No dia seguinte, na 5ª feira (28.mar.2024), Macron viaja para Brasília, onde será recebido por Lula para uma reunião bilateral. Os 2 se reúnem no Palácio do Planalto para tratar de temas políticos e econômicos.

Os franceses já anunciaram que não pretendem discutir o acordo do Mercosul com a União Europeia, que teve suas negociações suspensas devido à eleição para o Parlamento Europeu. A França é a principal opositora à conclusão do acordo. Lula, porém, pode abordar o tema com Macron durante a reunião.

“Temos coincidências, mas também temos divergências. Mas bons amigos não precisam ter as mesmas opiniões sobre tudo, o mais importante é o respeito e a compreensão das perspectivas de cada lado e trabalhando sempre juntos pelos objetivos comuns”, disse Escorel.

Os presidentes também devem conversar sobre o comando brasileiro do G20 neste ano, a reforma das instituições multilaterais, especialmente o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) e os conflitos na Faixa de Gaza e na Ucrânia.

Depois do encontro, devem assinar cerca de 15 memorandos de entendimento e darão uma declaração à imprensa. Em seguida, serão recepcionados em um almoço no Palácio Itamaraty. Pela tarde, o presidente francês visitará o Senado e a Câmara.