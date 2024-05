Lula lamenta morte de brasileiro sequestrado pelo Hamas

Corpo de Michel Nisenbaum, 59 anos, foi achado na 5ª feira (23.mai); ele teria sido morto na ofensiva de 7 de outubro

Mary Shohat (esq.) e Hen Mahluf (centro), irmã e filha de Michel Nisenbaum, com o presidente Lula (dir.) no Palácio do Planalto em 11 de dezembro de 2023 Ricardo Stuckert/PR- 11.dez.2023

PODER360 24.mai.2024 (sexta-feira) – 9h13



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte de Michel Nisenbaum, 59 anos, único brasileiro sequestrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Em 12 de maio, a família de Nisenbaum disse ao Poder360 que estava decepcionada com o petista e que ele “não ajudou” no resgate.

As FDI (Forças de Defesa de Israel) informaram nesta 6ª feira (24.mai.2024) terem encontrado Nisembaum entre os corpos de 3 reféns do grupo extremista em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza. Segundo as Forças israelenses, os reféns resgatados foram mortos na ofensiva de 7 de outubro de 2023, realizada pelo Hamas em Israel. Os corpos teriam sido sequestrados.

“Soube, com imensa tristeza, da morte de Michel Nisembaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha, e sei do amor imenso que sua família tinha por ele”, declarou Lula em seu perfil no X (ex-Twitter).

O presidente prestou condolências aos familiares e afirmou que o Brasil continuará lutando e seguirá engajado nos esforços para que todos os reféns sejam libertos e que haja um cessar-fogo e a “paz para os povos de Israel e da Palestina”.

Mery Shohat e Hen Mahlouf Nisenbaum, irmã e filha de Nisenbaum, encontraram Lula em dezembro de 2023. Segundo a família, o presidente disse que buscaria informações sobre o brasileiro e tentaria negociar a sua libertação. Passados 5 meses, dizem que nunca mais foram procurados pelo petista nem pela embaixada.

Michel tinha 59 anos, nasceu em Niterói (RJ) e morava perto de Gaza havia 40 anos. Michel foi sequestrado na manhã de 7 de outubro, quando foi a um posto militar para encontrar familiares. Um militante do Hamas atendeu o telefone dele quando a família ligou. Seu carro foi encontrado queimado e o seu computador foi resgatado em Gaza.