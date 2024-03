Lula lamenta morte de diplomata brasileiro: “Cidadão exemplar”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do diplomata brasileiro Daniel Machado da Fonseca, que cumpria missão em Kigali, Ruanda. Daniel estava na cidade para uma reunião sobre mudanças climáticas e, em sinal de luto, os trabalhos do evento estão suspensos.

“Tomei conhecimento, com pesar, do falecimento do diplomata Daniel Machado Fonseca, durante missão oficial que realizava em Kigali, Ruanda. Daniel nos deixou precocemente fazendo o que mais amava, atuando em nome do seu país, em defesa dos mais vulneráveis e de soluções para o planeta. O Itamaraty perde um grande quadro, e o Brasil, um cidadão exemplar”, escreveu Lula no X, antigo Twitter.

“À sua esposa, Roberta, sua filha, Letícia, e demais familiares, meus sentimentos e solidariedade neste momento tão difícil de despedida,” completou o presidente.

Daniel teria morrido após uma parada cardíaca no domingo (3/3). O diplomata será homenageado no encontro desta terça-feira (5/3) do Conselho do Fundo Verde para o Clima, com foco no “seu legado como defensor de comunidades vulneráveis ao clima e na promoção da ação climática global”.

Ele trabalhava, atualmente, como chefe da Divisão de Ação Climática do Ministério das Relações Exteriores (MRE), e era natural do Rio de Janeiro. Daniel começou no Itamaraty em 2006, e tinha passagem pelas embaixadas brasileiras em Nairóbi, Roma e Nova Déli.

O MRE também lamentou a perda do diplomata: “Sua trajetória no Itamaraty foi marcada por reconhecidas competência e dedicação. Contou sempre com o respeito e o carinho de todos seus colegas, no Brasil e no exterior”.

“O Ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, e a Secretária-Geral das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, em nome do Itamaraty, expressam aos amigos e à família do conselheiro Daniel Machado da Fonseca, em especial à sua esposa, a primeira-secretária Roberta Maria Lima Ferreira, e à sua filha, as mais sentidas condolências”, destacou a nota do ministério.