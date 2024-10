Lula lamenta morte de Maguila: “Um dos maiores”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta quinta-feira (24/10), a morte do ex-lutador de boxe José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila.

Em uma publicação nas redes sociais, o presidente destacou a trajetória do lutador e classificou Maguila como “um dos maiores atletas do boxe brasileiro”.

“Os brasileiros se despedem hoje do grande lutador Maguila, que nos deixou aos 66 anos. Nascido José Adilson Rodrigues dos Santos, Maguila foi um dos maiores atletas do boxe brasileiro e o nosso mais importante boxeador peso-pesado, acumulando inúmeras vitórias nos ringues e popularizando o esporte”, disse o presidente, no post.

“Multicampeão, venceu a maioria das lutas que disputou e conquistou o público com seu grande carisma. Após aposentar as luvas, chegou a lançar um álbum de samba, demonstrando seu amor pela nossa cultura popular. Meus sentimentos e um abraço a toda sua família, amigos e admiradores”, completou Lula.

O ex-boxeador sofria de uma demência pugilística, a Encefalopatia Traumática Crônica (ETC). Essa é uma doença incurável, parecida com Alzheimer, e é ocasionada por golpes frequentes na cabeça e afeta, especialmente, os lutadores.