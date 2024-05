Lula lamenta morte de médico que atuava como voluntário no RS

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida do presidente Lula – Metrópóles – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do médico Leandro Medice, que atuava como voluntário em um abrigo na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

O cardiologista viajou do Espírito Santo para ajudar as vítimas das chuvas no estado gaúcho. Ele foi encontrado morto nessa segunda-feira (13/5). A suspeita é que Leandro tenha sofrido um mal súbito.

“Ele é um exemplo de entrega e solidariedade, como o que estamos vendo de todas as partes do Brasil para ajudar o povo gaúcho neste momento de dificuldades”, afirmou o presidente em uma publicação no X (antigo Twitter), nesta terça-feira (14/5).

Leandro possuía três graduações: fisioterapia, odontologia e, posteriormente, se graduou em medicina com especialização em cardiologia, atuando no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e como médico intensivista. Nos últimos anos atuava na área de estética capilar.

No dia anterior à morte, o médico trabalhou aferindo pressão e realizando os primeiros atendimentos das vítimas das enchentes.

Em um vídeo publicado na madrugada de domingo (12/5), antes de embarcar para o Rio Grande do Sul, o profissional destacou que era a primeira missão humanitária que faria. O vídeo foi postado por ele numa rede social. Veja:

