Lula lamenta morte de Olivetto: “Célebre nome da nossa propaganda”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do publicitário Washington Olivetto. Ele faleceu na tarde deste domingo (13/10), aos 73 anos, no Rio de Janeiro. O falecimento foi confirmado pelo hospital Copa Star.

Washington Luís Olivetto nasceu em 29 de setembro de 1951, em São Paulo (SP). Ainda no começo da carreira, ele ganhou o Leão de bronze no Festival de Cannes pelo comercial de televisão “Pingo” para as torneiras Deca.

“Aos 73 anos, nos despedimos do publicitário Washington Olivetto, talvez o mais célebre nome da nossa propaganda. Criador de grandes campanhas da televisão brasileira, Olivetto ganhou mais de 50 prêmios no Festival de Publicidade de Cannes e ficou conhecido como a mente por trás da propaganda do ‘Garoto Bombril’, um personagem clássico que moldou a publicidade desde a década de 70”, escreveu Lula na rede social X.

O petista lembrou da música “W/Brasil”, do cantor e compositor Jorge Ben Jor e da participação do publicitário no movimento “Democracia Corinthiana”, que tinha como principal bandeira a luta contra a ditadura militar.

“Washington Olivetto foi ainda vice-presidente do Corinthians, ajudando a fundar a Democracia Corinthiana ao lado de grandes nomes como Sócrates e Casagrande, durante a ditadura militar. Meus sentimentos à família, amigos, colegas de profissão e admiradores”, completou o presidente.

Confira a nota do presidente Lula na íntegra:

