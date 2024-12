Lula lamenta morte do ator Ney Latorraca

O presidente Lula expressou seu pesar pela morte do ator Ney Latorraca, que faleceu aos 80 anos em decorrência de um câncer de próstata que se agravou. Lula ressaltou o talento e o carisma de Ney, lembrando de suas atuações memoráveis, como o vampiro Vlad na novela “Vamp” e o personagem Barbosa na “TV Pirata”, que marcaram a trajetória do artista na televisão e no teatro. Ney Latorraca, natural de Santos, São Paulo, nasceu em 25 de julho de 1944. Sua carreira artística teve início na infância, e ao longo dos anos, ele se destacou em uma variedade de espetáculos e novelas, incluindo “O Mistério de Irma Vap” e “Negócio da China”. O ator foi diagnosticado com câncer de próstata em 2019 e, após passar por uma cirurgia, a doença retornou com metástase.

O ator estava internado há seis dias antes de seu falecimento. Ney deixa seu marido, o ator Edi Botelho, com quem compartilhou 30 anos de união. O velório do artista será realizado no Foyer do Theatro Municipal da cidade do Rio de Janeiro. O evento, aberto ao público, será nesta sexta-feira (27), a partir das 10h30. Às 15h, o corpo do artista será cremado, mas a cerimônia será restrita à família.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Matheus Oliveira