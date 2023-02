Lula lança Movimento pela Vacinação em UBS do Guará nesta segunda (27/2)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai à unidade básica de saúde no Guará (UBS 1) nesta segunda-feira (27/2). Acompanhado da ministra da Saúde, Nísia Trindade, o chefe do Executivo federal vai lançar o Movimento Nacional pela Vacinação. A iniciativa prevê ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). A agenda foi divulgada pelo Palácio do Planalto nesta sexta-feira (24/2).

O evento ocorre no mesmo dia do início da Campanha Nacional da Vacina Bivalente contra Covid-19. Há expectativa de que o presidente Lula seja um dos imunizados no dia. De acordo com o Planalto, a cerimônia será transmitida pelo YouTube no canal oficial do governo.

BivalentesAs vacinas estão disponíveis em 84 unidades de saúde. Os locais podem consultados neste link. A bivalente protege mais, já que conta com as cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a variante ômicron. O Distrito Federal recebeu 181.440 doses da vacina Pfizer Bivalente. Neste primeiro momento, a vacina estará disponível para os seguintes públicos:

– Pessoas com mais de 70 anos;

– Pacientes em instituições de longa permanência a partir de 12 anos;

– Trabalhadores dessas instituições;

– Imunocomprometidos;

– Integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.