Lula lança plano de quase R$ 1 bilhão para pessoas em situação de rua

Chefe do Executivo esteve ao lado de autoridades ao lançar o plano Ruas Visíveis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira, 11, durante encontro no Palácio do Planalto, o Plano Nacional Ruas Visíveis – pelo direito ao futuro da população de rua. O investimento é de quase R$ 1 bilhão de reais. O padre Júlio Lancellotti, conhecido pelo seu trabalho com a população de rua, esteve presente no lançamento do programa, que deve ser coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Estavam presentes, também, a primeira-dama Janja da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e pelo ministro Silvio Almeida.

O Plano Ruas Visíveis contempla medidas que se desenvolverão a partir dos seguintes temas: Assistência Social e Segurança Alimentar; Saúde; Violência Institucional; Cidadania, Educação e Cultura; Habitação; Trabalho e Renda; e Produção e Gestão de Dados.

Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou que “programa implementará 99 ações diferentes, que representarão um investimento de mais de R$ 982 milhões. Vamos gerar oportunidades para que essas pessoas tenham a garantia da plena cidadania, habitação, trabalho e renda para viver dignamente”.

Lançamos, ao lado do @pejulio e dos movimentos sociais, o Plano Nacional Ruas Visíveis que será coordenado pelo @mdhcbrasil. O ministro @silviolual terá à disposição 11 ministérios e 5 outros órgãos da administração pública para colocá-lo em prática. Esse programa implementará 99… pic.twitter.com/KiZkOjOQVM

