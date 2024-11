Lula manifesta apoio à candidatura de Kamala Harris nas eleições americanas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou seu apoio à candidatura da democrata Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos, que ocorrerão na próxima terça-feira (5). Lula manifestou seu desejo de que Harris consiga derrotar o ex-presidente Donald Trump, ressaltando a importância de uma vitória que possa fortalecer a democracia americana. Embora tenha enfatizado que não se sente à vontade para comentar sobre o processo eleitoral de outro país, Lula acredita que a eleição de Kamala seria um passo positivo para a estabilidade democrática nos Estados Unidos.

Ele também fez referência aos acontecimentos tumultuados que marcaram o final do mandato de Trump, incluindo o ataque ao Capitólio, que, segundo ele, foram um ataque à democracia. Lula descreveu a democracia como um valor “sagrado”, sublinhando a necessidade de protegê-la em qualquer contexto. Recentemente, a revista The Economist divulgou uma análise que aponta uma ligeira vantagem para Trump, com 55% de chances de vitória, enquanto Kamala Harris aparece com 45%.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira