‘Lula não pode começar o governo estourando o teto de gastos’, diz Tomé Abduch

A negociação para aprovação da PEC “fura-teto” foi assunto da edição desta terça-feira, 20, no programa 3 em 1, da Jovem Pan. O Partido dos Trabalhadores (PT) aceitou reduzir o prazo da proposta para um ano após acordo com lideranças no Congresso Nacional. Conforme publicado pelo site da Jovem Pan, o acerto foi costurado em conjunto com alinhamento para divisão das chamadas emendas do relator, base para o chamado Orçamento Secreto. Para o comentarista Tomé Abduch, o Brasil não pode gastar mais do que tem e, por isso, entende que o novo governo não pode começar estourando o teto de gastos. “Como vamos ter um orçamento bilionário se não há transparência? O Brasil precisa ter transparência. Não podem começar o governo estourando o teto de gastos, gastando o dinheiro do jeito que eles querem. Esse Brasil é um país onde o povo está de olho. Espero que encontrem uma forma transparente de como será feito isso e garantir uma estabilidade fiscal. Não dá para o Brasil gasta mais dinheiro do que tem e de uma forma errada e sem transparência. E o Brasil vai quebrar e ir para um caminho que ninguém quer se isso continuar acontecendo dessa forma”, finalizou.