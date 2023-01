O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu ao palco do Festival do Futuro e discursou para o público reunido da Esplanada na noite deste domingo (1°/1). O poeta Antônio Marinho abriu o microfone para o discurso do atual Presidente da República cumprimentando Lula, Janja e Alckmin. Em seguida, ele fez uma recitação em prol da democracia. “Meu nordeste aguerrido, bravo e forte que levou essa democracia nas costas contra o fascista”, agitou o artista.

“Tenho certeza que tenho o dedo de Deus na minha cabeça, não é possível passar pelo o que eu passei, sofrer o que eu sofri e por causa de vocês eu estou aqui outra vez para mostrar que é possível reconstruir esse país”, disse o petista recém-empossado.

“Eu não posso pagar em dinheiro, só posso pagar em trabalho e eu pretendo retribuir cada sacrifício de vocês com o meu sacrifício para que a gente coloque esse país no patamar de um país justo, soberano”, destacou Lula.

“Essas pessoas que nos xingavam, elas esquecem que nosso sangue é vermelho, que o sangue delas é vermelho, que nossa bandeira não é nada mais que uma estrela guia. Eles sabem o que nós representamos, por isso nós odiaram, por isso nós ofenderam, e nós com muita tranquilidade estamos aqui”, afirmou.

Ao lado de Janja, ele subiu ao Palco Elza Soares e conversou com o público que acompanha o Festival do Futuro. A noite ainda terá shows de Gaby Amarantos, Pabllo Vittar e Valesca Popozuda.

Lula no Festival do Futuro: “Não posso pagar com dinheiro, só com trabalho”

Presidente recém-empossado foi até o palco do Festival do Futuro e discussou para os presentes. Lula agradeceu os votos

Leia: https://t.co/pbGWMrhL2f pic.twitter.com/voiuWXbSwu

— Metrópoles (@Metropoles) January 2, 2023

ReaçõesQuando a primeira-dama surgiu pela primeira vez no telão, o público já foi ao delírio. Animada, ela dançou sem parar com quem estava comandando a festa. Os lulistas, então, puxaram coro com o nome dela.

O presidente apareceu pouco depois, em um dos ápices da festa para os presentes na Esplanada dos Ministérios. “Dou-lhe uma, duas, três, Lula presidente outra vez!”, gritaram para receber o petista.

O público, bem diverso em idade e perfil, aplaudiu bastante as palavras de Lula. Houve quem se emocionasse novamente. O momento de maior comemoração veio quando o presidente deu um beijo caloroso em Janja. O público sorriu, bateu palmas e cantou o nome de ambos.

Ao final, também surgiu um grande coro gritando “sem anistia”, em referência às acusações de possíveis crimes do antecessor, Jair Bolsonaro (PL).