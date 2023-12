Lula parabeniza papa Francisco pelos 87 anos: “Liderança importante”

Ricardo Stuckert

1 de 1 lula e papa francisco – Foto: Ricardo StuckertO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou, neste domingo (17/12), o papa Francisco, que completa 87 anos. O pontífice nasceu no dia 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, Argentina.

“Sua santidade tem transmitido, com sua força e fé, os ensinamentos de Jesus Cristo: a compaixão, a solidariedade, a tolerância. @Pontifex_pt tem sido uma liderança importante nesse mundo de hoje, defendendo a paz e o combate à desigualdade e à fome. Desejo muita saúde e força para seguir conosco por muitos e muitos anos”, escreveu o presidente na rede social X (antigo Twitter).

O papa teve uma festa de aniversário no Vaticano, com direito a uma apresentação musical da violinista brasileira Mary Rodrigues. Nascido com o nome Jorge Mario Bergoglio, ele é o 266º papa da Igreja Católica, sendo o atual chefe de Estado do Vaticano. Sucede o papa Bento XVI, que deixou a posição em fevereiro de 2013.

Neste domingo (17), o pontífice lamentou a morte de mãe e filha em uma paróquia em Gaza. “Continuo recebendo informações muito sérias e dolorosas de Gaza. Há civis indefesos sendo bombardeados e alvejados. Uma mãe e sua filha (…) morreram e outras foram feridas por tiros de franco-atiradores”, disse Francisco, no final do discurso na Oração do Ângelus.

