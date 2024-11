Com a vitória reconhecida do candidato da Frente Ampla, Yamandú Orsi, no segundo turno das eleições uruguaias realizadas neste domingo (24), o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou congratulações ao colega eleito e ao povo do país vizinho. Lula aproveitou também para parabenizar o ex-presidente Pepe Mujica, um dos principais apoiadores de Orsi.