Lula participa da procissão do Círio de Nazaré no camarote do governador Helder Barbalho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa neste domingo, 13, da procissão do Círio de Nazaré em Belém, no camarote do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), segundo informou a assessoria do Palácio do Planalto. O chefe do Executivo já se encontra no local ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

Ontem, Lula participou da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré. O percurso feito pelas águas da Baía de Guajará foi acompanhado por 150 embarcações credenciadas de diversos tipos, além de algumas canoas e barcos menores que percorreram alguns trechos do trajeto.

Localmente, o Círio de Nazaré é tido como a maior romaria católica do mundo, reunindo três milhões de pessoas. Uma lei de 1971 proclamou a Virgem de Nazaré Padroeira do Pará a Rainha da Amazônia.