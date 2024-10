Lula participa de comício no Grande ABC para tentar recuperar região

O presidente Luiz Inácio Lula da SIlva (PT) participou de um comício ao lado do prefeito de Mauá (SP) e candidato à reeleição, Marcelo Oliveira (PT), na noite desta sexta-feira, 18. O petista ressaltou a importância do alinhamento entre os Poderes Executivos municipais e federais e criticou o que ele chamou de “praga de gafanhotos”, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Essa foi a segunda participação do presidente em agendas de campanha de petistas no dia. Mais cedo, Lula esteve em Diadema para apoiar José Filippi (PT), outro prefeito que busca se reeleger no segundo turno.

Os dois municípios do Grande ABC, berço político do PT, são os únicos das 39 cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo que o partido comanda e que ainda disputam a segunda etapa das eleições.

Os ministros da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, do Trabalho, Luiz Marinho, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também estavam presentes no evento. Lula destacou a importância da cidade para o Partido dos Trabalhadores e insistiu que deve haver sintonia entre o Palácio do Planalto e o município.

“O importante de vocês terem o Marcelo prefeito é que o Marcelo não vai precisar nunca bater na porta da Presidência da República, porque a porta da Presidência estará sempre aberta para o prefeito de Mauá”, afirmou o presidente. Lula ainda criticou a gestão de Bolsonaro, dizendo que precisou atuar para reconstruir o país. “Eu tive que voltar e acabar com a praga de gafanhoto e cuidar do povo brasileiro”, disse o petista.

PT corre risco de ser varrido de seu berço político

A presença do ex-presidente na região é simbólica. O PT fracassou em eleger candidatos na Grande São Paulo no primeiro turno das eleições municipais. Nem em São Bernardo do Campo, berço político da siglas, o candidato petista obteve bons resultados. O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), irmão do ministro Paulo Teixeira, finalizou a disputa em terceiro lugar, com 23,09% dos votos (96.426). Correligionários afirmaram que a militância petista ficou magoada com a ausência do presidente nas campanhas.

Em seu discurso, o prefeito de Mauá afirmou que o partido deve atuar para se fortalecer e recomeçar a dialogar com a população para reconquistar a região. “Precisamos voltar a ter as bases em alguns lugares onde nós perdemos, pra poder a gente fortalecer e voltar novamente com força aqui no ABC com candidatos que têm a possibilidade de vencer. Porque é importante a militância, é importante nós continuarmos a luta, mas também é importante ter mandatos, porque no mandato você consegue executar aquilo que você imagina”, declarou.

Oliveira disputa o segundo turno em Mauá contra Átila, do União Brasil, que ficou na segunda colocação no primeiro turno. Filippi, por sua vez, enfrenta o emedebista Taka Yamauchi no segundo turno em Diadema. Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na segunda, 14, dá empate técnico entre os dois: Yamauchi tem 45,6% das intenções de voto e Filippi, 43,4%, com margem de erro de 3,8 pontos porcentuais.