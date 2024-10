Lula participa de romaria fluvial do Círio de Nazaré, em Belém (PA)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã deste sábado (12/10), da romaria fluvial do Círio de Nazaré, em Belém (PA). A ida à celebração atende desejo expressado pelo chefe do Executivo no mês passado.

Lula partipou da cerimônia inaugural da romaria fluvial do evento e, durante a solenidade, deixou exposta uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré em um navio da Marinha Brasileira. A primeira-dama Janja Lula da Silva também participou do momento.

Durante a romaria a imagem peregrina percorreu a Baía do Guarujá no navio Garnier Sampaio. Como prevê a tradição, a embarcação da Marinha do Brasil foi seguida por centenas de outros barcos.

“Eu nunca quis ir como candidato. Eu nunca quis tirar proveito político de uma festa religiosa, mas agora, que eu não sou candidato, agora que as eleições do segundo turno já baixaram, e agora que candidato não pode estar junto comigo, porque serão cassados, eu estou quase assumindo o compromisso de dizer para vocês que eu vou, dessa vez, à festa do Círio de Nazaré”, afirmou o presidente, no mês passado, durante uma cerimônia de sanção de projetos de lei.

O Círio de Nazaré é uma das maiores festas religiosas do país, com diferentes procissões ao longo do segundo fim de semana de outubro. A comemoração é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.