Lula passará recesso em Restinga da Marambaia, no Rio; veja fotos

Praia na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro Diego Baravelli (via Wikimedia Commons)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará o recesso de fim de ano na base naval de Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. Ele tirará folga de 26 de dezembro a 3 de janeiro. Estará acompanhado de familiares e da primeira-dama, Janja.

A Restinga da Marambaia possui uma extensão de aproximadamente 42 km e é separada do continente pelo Canal do Bacalhau, em Barra de Guaratiba (Rio de Janeiro).

Veja fotos da Restinga de Marambaia:

Vista aérea da Restinga da Marambaia

Vista aérea da Restinga da Marambaia

Marinha do Brasil (via Flickr)

Embarcação de Desembarque de Carga Geral Marambaia

Embarcações em Marambaia

Embarcações em Marambaia

Marinha em Marambaia

Marinha em Marambaia

Embarcação em Marambaia

Embarcação em Marambaia O local tem o acesso restrito por ser área militar. Faz parte do território de 3 municípios fluminenses: Rio de Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba. Fica a cerca de 80 km da capital do Rio de Janeiro.

A Restinga da Marambaia é administrada pelas Forças Armadas brasileiras (Marinha, Exército e Força Aérea) e tem praias privativas por ser área militar.

É tradicionalmente usada por presidentes para períodos de descanso em feriados. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou o Natal de 2018 no local, enquanto Michel Temer (MDB) viajou com a família para a ilha no Ano Novo de 2016 para 2017 e no Carnaval de 2018.

Lula não repete a Bahia Tradicionalmente, Lula escolhe a base naval de Aratu, próxima a Salvador, na Bahia, para descansar. Neste ano, passou o Carnaval no local, que usou para descansar diversas vezes em seus 2 primeiros mandatos à frente do Planalto.

De 2007 a 2010, no 2º mandato, o Lula passou 4 férias seguidas entre fim e começo de ano em Aratu. Há, na base naval, uma casa onde eventuais visitantes ficam hospedados. Bolsonaro, Temer e Dilma Rousseff (PT) também tiveram a base naval como destino enquanto ocupavam a presidência.

Nas viagens de Lula a Aratu, fotojornalistas se aproximavam de barco da praia de Inema, parte da base. O acesso ao local é controlado. A aproximação dependia de quanto a segurança presidencial permitisse. Com teleobjetivas (lentes para câmeras fotográficas com grande distância focal), registravam imagens das férias de Lula.

Foram diversas fotos do petista de sunga, tomado banho de mar. Em 2010, Lula foi fotografado carregando uma caixa de isopor na cabeça. Tinha a companhia de Marisa Letícia, que à época era sua mulher. Marisa morreu em 2017.