Lula pede descontos em produtos linha branca para o Rio Grande do Sul

A intenção do governo é garantir descontos significativos nesses itens para os consumidores do Estado

Ricardo Stuckert/PR

Reunião do governo para anúncio de novas medidas de apoio à população do Rio Grande do Sul



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitou ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que negocie descontos em produtos da linha branca no Rio Grande do Sul. Durante um evento no Palácio do Planalto, Lula fez esse pedido visando beneficiar a população local. Produtos como refrigeradores, freezers, lavadoras de louças, lavadoras de roupa, secadoras e fornos de micro-ondas fazem parte da linha branca. A intenção do governo é garantir descontos significativos nesses itens para os consumidores do Estado. A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, informou que Alckmin já iniciou conversas com empresários do setor. Inicialmente, cogitou-se a aquisição e distribuição direta dos produtos, mas a estratégia mudou para buscar descontos de 15%.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA