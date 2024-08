Lula pede um minuto de silêncio por queda de avião em Vinhedo com 61 pessoas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu um minuto de silêncio para as vítimas do avião com 57 passageiros (a Voepass corrigiu a informação de que eram 58) e quatro tripulantes que caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo, nesta sexta-feira (9). O acidente aconteceu em uma área residencial, próximo à Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. “Queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo”, disse, durante lançamento da primeira de quatro fragatas previstas no programa Fragatas Classe Tamandaré (PFCT), executado pela Marinha, nesta tarde, em Itajaí (SC). “Queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas”, declarou Lula.

A Defesa Civil do Estado informou que enviou uma equipe ao local Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram deslocadas para o local. A companhia aérea diz que está prestando pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores. A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na investigação. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que estava em um evento em Vitória, está agora a caminho de Vinhedo para acompanhar a operação de resgate.

